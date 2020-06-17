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В Red Dead Online на игроков нападали читеры под видом ку-клукс-клана

В Red Dead Online на игроков нападали читеры под видом ку-клукс-клана
Киберспорт / Другие игры 0

Игроки в Red Dead Online пожаловались, что в последние недели участились случаи появления в игре представителей ку-клукс-клана. Об этом сообщает портал Polygon.

В игре Red Dead Online нет NPC, относящихся к ку-клукс-клану. Однако они несколько раз появлялись в сюжетном режиме. С помощью модификации читеры смогли перенести их в мультиплеер и заставляли NPC нападать на других игроков или «приклеивали» к персонажам пользователей.

Затем пользователи заметили, что ку-клукс-клановцы пропали из Red Dead Online. По сообщению датамайнеров, Rockstar Games выпустила патч, удаляющий модели этих персонажей из мультиплеера. Разработчики подтвердили, что заблокировали возможность спавна представителей ку-клукс-клана.

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