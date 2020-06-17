Сергей Гламазда: новые фанаты киберспорта со временем перестанут смотреть всё подряд

Генеральный менеджер Virtus.pro Сергей Гламазда рассказал, как пандемия коронавирусной инфекции сказалась на киберспорте.



«После пандемии мы точно сможем сохранить степень узнаваемости киберспорта, которая сейчас безусловно выросла. Если говорить об аудитории, те кто и раньше смотрел киберспорт – останутся. Если говорить о новых зрителях, после пандемии, когда вернётся оффлайн формат и LAN-турниры, они увидят это в ещё более красивом варианте.



Также новые пользователи со временем перестанут смотреть всё подряд и начнут смотреть определённую дисциплину или болеть за определённую команду. Сейчас широкая аудитория получила возможность прочувствовать, как выглядит одна из быстрорастущих индустрий», — рассказал Гламазда в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.



По данным Esports Charts, в мае в сравнении с февралём аудитория Twitch увеличилась в пике на 70%, а в среднем — на 78%. Именно на Twitch проходит трансляция практически всех киберспортивных турниров.



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