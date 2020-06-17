Внутри организации Astralis разлад: игрокам насильно урезали зарплату и не дают отпуск

Лучшая в CS:GO команда мира последних лет Astralis может более не сыграть в своём чемпионском составе — вынужденный отпуск gla1ve и Xyp9x может стать началом конца их выступлений за датский коллектив. Об этом сообщается в расследовании Ричарда Льюиса, опубликованном на Dexetro.



По информации Льюиса, игроки уже давно просили отпуск, однако всякий раз получали отказ — организация не хотела терпеть финансовые потери из-за ухудшения результатов. В конце концов gla1ve и Xyp9x были вынуждены прибегнуть к хитрости — обратиться к врачам, которые выписали им справки, по которым они официально могли уйти в отпуск.



Что касается истории с запасными игроками Astralis, то такой ход от руководства был лишь вынужденным ходом. Таким образом они хотели подвести команду к решафлам без потери спонсоров.



Кроме того, начиная с апреля игроки были вынуждены согласиться на урезание зарплаты на 30%. В случае отказа руководство намекало на то, что у игроков появятся проблемы. И всё это невзирая на то, что в период карантина расходы организации, напротив, существенно сократились — не стало необходимости в перелётах команды на турнир и прочих организационных затрат. Вместе с игроками недосчитался зарплат за последние несколько месяцев и персонал команды.



Перед публикацией своего материала Ричард Льюис обратился за комментарием к руководству датского клуба, однако те отказались от беседы.