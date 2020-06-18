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FIFA 21 представят ночью 19 июня. EA Sports представила новое лого игры

FIFA 21 представят ночью 19 июня. EA Sports представила новое лого игры
Киберспорт / FIFA 0

EA Sports анонсировала первую демонстрацию спортивного симулятора FIFA 21. По информации разработчика, впервые новую версию игры покажут в ночь с 18 на 19 июня на сервисе EA Play. Трансляция начнётся в 2:00 по московскому времени.

Также был опубликован короткий тизер игры, в котором был представлен новый логотип игры.

Видео доступно в официальном «твиттере» EA Sports FIFA.

FIFA — серия футбольных симуляторов, которая разрабатывается студией EA Canada, входящей в состав корпорации Electronic Arts. Игры издаются под брендом EA Sports, каждый год выходит новое издание, включающее в себя изменения, произошедшие в футбольном мире за год. Electronic Arts владеет множеством лицензий на использование в игре футбольных лиг разных стран и игроков, выступающих в этих чемпионатах.

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