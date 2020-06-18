«30 часов унылого говна про каких-то баб». Мэддисон — о The Last of Us Part II

Известный блогер Илья Мэддисон прокомментировал грядущий релиз игры The Last of Us Part II. Он заявил, что не будет играть в эту игру, поскольку в ней нет интересного сюжета и персонажей.
«По The Last of Us Part II — мне лень в это играть. 30 часов унылого говна про каких-то баб, зачем (в оригинале использовано нецензурное выражение. — Прим. «Чемпионата») оно надо? Первая часть брала сюжетом, главный герой был симпатичным мужиком, при этом геймплей был местами уныл. А тут будет такой же кальный геймплей, только без интересных персонажей и хорошей истории», — написал Мэддисон в своём «твиттере».
The Last of Us Part II — компьютерная игра в жанре приключенческого боевика с элементами survival horror и стелс-экшена от третьего лица, разрабатываемая компанией Naughty Dog под издательством Sony Interactive Entertainment эксклюзивно для игровой приставки PlayStation 4.
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