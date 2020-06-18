Инсайдер: Microsoft готовит новый Xbox ценой до 20 тыс. рублей

Информированный инсайдер под ником eastmen сообщил, что младшая версия Xbox Series S может быть в два раза дешевле Xbox Series X.
«В последний раз я слышал, что цена Xbox Series S будет вдвое меньше цены XSX, и слышал также, что Microsoft была готова к XSX за $ 400. Думаю, если Sony установит цены $ 500 и $ 600, MS может попытаться предложить цены в районе $ 200 и $ 400-500 (на модели без дисковода и с дисководом соответственно. — Прим. «Чемпионата»).
Время покажет. Такое ценообразование было бы очень агрессивным, но Microsoft восполнит потери, получив более высокий уровень продаж игр и подписок на Game Pass», — приводит его слова WCCFtech.
По всей вероятности, цены в России будут привязаны не к доллару, а к евро, поэтому, если прогнозы инсайдера сбудутся, в России можно ожидать цены в 16-20 тыс. рублей на Series S и в 32-40 тыс. — на Series X.
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