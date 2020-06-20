Малолетний стример пытался поджарить своего кота в микроволновке

Несовершеннолетний стример решил развлечь своих зрителей на Twitch, поместив в микроволновую печь своего кота. Ещё бы чуть-чуть и кот поджарился, но зрители вовремя остановили юного стримера. Он послушал их, достал кота и поместил вместо животного свой телефон, с которого, собственно, и был запущен стрим. Его телефон отключился в первые же секунды после того как микроволновка заработала, что и стоило ожидать.
Оригинальное видео опубликовано на форуме reddit.
Платформа имеет чёткие правила, касаемые какого-либо проявления агрессии по отношению к животным. Бан можно получить даже, казалось бы, за безобидное отодвигание котёнка со стола. Зрители стримера писали в чате, что сообщат канал администрации Twitch, что, вероятно, и было сделано. Стримера заблокировали, а все его клипы были удалены с сайта. Мальчик, видимо, рассчитывал на известность и её получил. Но какой ценой — перманентной блокировкой на Twitch.
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