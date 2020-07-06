Sony показала автоматизированный завод в Японии, который собирает две PlayStation в минуту

Sony показала автоматизированный завод по производству PlayStation в японском городе Кисарадзу, созданный в 2018 году. Отчёт опубликовал портал Nikkei.

По информации источника, на производственной линии работают всего четыре человека. Двое размещают материнские платы на конвейере, ещё двое занимаются упаковкой готовых консолей. Остальную работу выполняют 32 автоматизированных робота. На 30-метровой ленте одна PlayStation 4 может быть собрана за 30 секунд. Роботы даже подсоединяют кабели и работают с другими гибкими деталями, несмотря на то что обычно эта задача является слишком сложной для автоматизированной техники.

Фото: https://asia.nikkei.com

Фото: https://asia.nikkei.com

Напомним, на конец 2020 года запланирован выход консоли нового поколения PlayStation 5.