Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Врачи-болельщики Спортивные раскраски
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Киберспорт / Новости /

Моддер добавил в The Elder Scrolls V: Skyrim невидимую лошадь

Моддер добавил в The Elder Scrolls V: Skyrim невидимую лошадь
Киберспорт / Другие игры 0

Моддер Jgovs добавил в The Elder Scrolls V: Skyrim невидимую лошадь. Скачать мод можно на Nexus Mods.

Чтобы найти свою лошадь, игроку придётся использовать квестовую метку. Игрок сможет прочитать письмо от убитого аргонианина, чтобы получить квест «Найти невидимую лошадь».

Фото: https://www.nexusmods.com/skyrim/mods/103667

Skyrim — ролевая игра с открытым миром от Bethesda, которая является пятой частью игровой серии The Elder Scrolls. Релиз TES 5: Skyrim состоялся в ноябре 2011 года. На данный момент серия не получила продолжения в виде шестой части, однако в 2014 году была представлена The Elder Scrolls Online — многопользовательская RPG во вселенной The Elder Scrolls. Для мобильных устройств на Android и iOS была издана The Elder Scrolls: Blades.

Комментарии (0)
Новости. Киберспорт
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020