Моддер добавил в The Elder Scrolls V: Skyrim невидимую лошадь

Моддер Jgovs добавил в The Elder Scrolls V: Skyrim невидимую лошадь. Скачать мод можно на Nexus Mods.

Чтобы найти свою лошадь, игроку придётся использовать квестовую метку. Игрок сможет прочитать письмо от убитого аргонианина, чтобы получить квест «Найти невидимую лошадь».

Фото: https://www.nexusmods.com/skyrim/mods/103667

Skyrim — ролевая игра с открытым миром от Bethesda, которая является пятой частью игровой серии The Elder Scrolls. Релиз TES 5: Skyrim состоялся в ноябре 2011 года. На данный момент серия не получила продолжения в виде шестой части, однако в 2014 году была представлена The Elder Scrolls Online — многопользовательская RPG во вселенной The Elder Scrolls. Для мобильных устройств на Android и iOS была издана The Elder Scrolls: Blades.