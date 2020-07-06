«Я лишь сказала: «Мне очень жаль». Девушка стример пожаловалась на оскорбления в CS:GO

Стримерша под никнеймом whit_neyy (всего 2 200 подписчиков на Twitch) пожаловалась на оскорбления в Counter-Strike: Global Offensive. Девушка выложила клип, на котором можно услышать оскорбления и унижения от игроков мужского пола.

Проблема токсичности актуальна для многих онлайн-игр. Часто можно наткнуться на игроков, которые выкрикивают нецензурные слова, чем затрудняют игровой процесс. Ситуация накаляется, когда на сервере появляется девушка. Стримерши часто жалуются на токсичность в онлайн-играх.

Игроки в CS:GO накинулись на whit_neyy после того, как услышали её голос. «Я лишь сказала: «Мне очень жаль». Моё сообщение было адресовано товарищу по команде», — написала девушка. Когда другие игроки услышали, что с ними играет девушка, они начали её оскорблять. В качестве доказательств девушка выложила на своей странице в «Твиттере» двухминутную запись.