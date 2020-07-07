Выручка Pokémon Go с момента выхода составила $ 3,6 млрд
Аналитическая компания Sensor Tower подсчитала выручку игры с дополненной реальностью Pokémon Go.
Сообщается, что с момента выхода Pokémon Go принесла создателям $ 3,6 млрд. Наибольшую популярность Pokémon Go обрела в США. Американцы потратили в игре 35,4% ($ 1,3 млрд) от всей выручки. В тройку лидеров также попали Япония и Германия. 53% ($ 1,9 млрд) выручки пришлось на Google Play, а на App Sote — 46,4% ($ 1,7 млрд) соответственно. Всего игра была скачана 576,7 млн раз.
В первой половине 2020 года Pokémon Go принесла создателям $ 445,3 млн. Из-за пандемии коронавируса разработчикам пришлось немного доработать игру, чтобы пользователи могли продолжать играть в Pokémon Go, не выходя из дома и не нарушая карантин.
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