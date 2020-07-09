Источник: информация о цене и дате старта продаж PlayStation 5 станет известна 13 июля

По информации бизнес-аналитика и инсайдера Роберта Серрано, подробная информация о цене, дате выпуска и предварительном заказе PlayStation 5 будет обнародована 13 июля.

В отдельном твите он сообщил, что получил информацию из закрытых источников, но не стал подробно останавливаться на этом. Серрано утверждает, что знает даты запуска каждой консоли. Согласно его информации, Xbox Series X и Xbox Series S выйдут 19 ноября, а PS5 — 27 ноября.

Серрано не единственный, кто говорит, что Sony скоро представит оставшуюся информацию о PS5. Инсайдер под никнеймом Iron Man 7 июля опубликовал пост, в котором сообщил, что предварительный заказ на PlayStation 5 станет доступен в июле. Но он не сообщил точной даты.