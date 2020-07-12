Открытый бета-тест «королевской битвы» Hyper Scape стартовал!
12 июля стартовал открытый бета-тест «королевской битвы» Hyper Scape. Принять участие в бета-тесте игры можно по этой ссылке. Также был представлен кинематографический трейлер игры.
Видео опубликовано на YouTube-канале Ubisoft.
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