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Открытый бета-тест «королевской битвы» Hyper Scape стартовал!

Открытый бета-тест «королевской битвы» Hyper Scape стартовал!
Киберспорт / Другие игры 0

12 июля стартовал открытый бета-тест «королевской битвы» Hyper Scape. Принять участие в бета-тесте игры можно по этой ссылке. Также был представлен кинематографический трейлер игры.

Видео опубликовано на YouTube-канале Ubisoft.

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