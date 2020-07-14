Первый состав Virtus.pro по Dota 2 за время пандемии выиграл $ 210 тыс. Выше только Secret

За время карантина два состава Virtus.pro по Dota 2 вошли в топ-3 лучших коллективов Европы и СНГ по трём показателям — сумме выигранных призовых, процентам побед и местам на турнирах.
До карантина два региона в Dota 2 — Европа и СНГ — существовали раздельно, но после карантина они временно слились в один регион. Начиная с 1 марта 2020 года, основной состав Virtus.pro принял участие в девяти турнирах, победил на турнирах ESL One Los Angeles 2020 и Parimatch League S3 и провёл 145 карт с винрейтом 62%. Второй состав команды сыграл на пяти чемпионатах, одержал победы на Gaming World, StayHome Challenge и Epic Prime League Season 1 и провёл 93 карты с винрейтом 69%. Всего первый состав заработал $210 тыс. призовых, второй — $ 149 тыс.
Фото: Virtus.pro
«Период карантина был довольно интересным опытом: у нас одновременно происходили замены внутри одного состава и появилась еще одна команда, где игроки практически никогда и не виделись вживую. Со стороны цифр и фактов совокупный результат у организации Virtus.pro в Dota 2 более чем хороший, однако зная ситуацию изнутри, можно точно сказать, что парни ожидали большего и тренировались на другой результат. Впереди остается неопределенность ЛАНов и DPC в целом, поэтому будем выжимать максимум из той ситуации, которая есть. Я благодарен всем болельщикам, кто поддерживает наши команды. Поддержка заряжает новой силой и уверенностью, а конструктивная критика позволяет иначе смотреть на то, что мы делаем», 一 говорит генеральный менеджер клуба Сергей Гламазда.
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