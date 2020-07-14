Игрок NAVI по CS:GO Boombl4 записал свой трек. Его анонс состоялся на канале Mrs. Marple

Капитан Natus Vincere по Counter-Strike: Global Offensive Кирилл Boombl4 Михайлов снялся в новом выпуске Mrs. Marple на YouTube. В начале выпуска состоялся анонс его нового трека, который написала команда Марии Ермолиной. Для игрока эта студийная запись стала первой в его жизни.

«Я думаю, это будет пушка», — так прокомментировал свой трек Кирилл Михайлов.

Игрок подробно рассказал о своём хобби — пении: «Я всегда был открытым человеком. Даже со школы участвовал во всех конкурсах. Мне всегда нравилось слушать различные песни. Некоторые слова заучивались и в голове оставались. Мне просто нравилось петь. И каждый раз, когда слушаю музыку за компьютером, пытаюсь подпеть свои любимые треки».

Источник видео: YouTube-канал Mrs. Marple.

О том, что Кирилл любит петь, стало известно после его исполнения трека NILETTO — Любимка.

Видео опубликовано на YouTube-канале Klaym.