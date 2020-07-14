В Steam появилась Halo 3

В магазине Valve появилась новая составляющая Halo: The Master Chief Collection — игра Halo 3. Она полностью оптимизирована для PC.

При этом пользователи Xbox Game Pass смогут получить доступ к новому шутеру бесплатно: Master Chiel Collection входит в список поддерживаемых игр.

Отдельно игру Halo 3 можно приобрести за 259 рублей. За сборник Halo: The Master Chief Collection, куда входят Halo: The Master Chief Collection, Halo: Reach, Halo: Combat Evolved Anniversary, Halo 2: Anniversary, Halo 3, Halo 3: ODST, Halo 4, придётся заплатить 725 рублей.

Halo 3 является финальным эпизодом оригинальной трилогии: ранее на PC уже вышли две первые Halo и Halo: Reach. Как и предыдущие части, шутер получит улучшенную графику и производительность. Также игра будет поддерживать разрешение 4K и ультраширокие мониторы. Halo 3 получил высокие оценки критиков и набрал 94 балла на Metacritic. До конца года разработчики хотят выпустить для компьютеров ещё две игры серии — Halo 3: ODST и Halo 4.