Halo 3 выйдет на РС уже 14 июля

Microsoft и студия 343 Industries объявили, что Halo 3 в составе сборника Halo: The Master Chief Collection появится на РС через неделю, 14 июля. Получить комплект в Steam или Microsoft Store можно будет бесплатно, как и по подписке Xbox Game Pass. Желающие приобрести шутер отдельно смогут это сделать за 259 рублей в магазине Valve.

Halo 3 является финальным эпизодом оригинальной трилогии: ранее на PC уже вышли две первые Halo и Halo: Reach. Как и предыдущие части, шутер получит улучшенную графику и производительность. Также игра будет поддерживать разрешение 4K и ультраширокие мониторы. Halo 3 получил высокие оценки критиков и набрал 94 балла на Metacritic. До конца года разработчики хотят выпустить для компьютеров ещё две игры серии — Halo 3: ODST и Halo 4.

Права на видео принадлежат «Microsoft». Видео можно посмотреть на канале HALO на YouTube.