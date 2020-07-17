Как Xbox Series X будет улучшать игры. На примере Gears 5

Команда The Coalition провела стрим на Twitch, в котором рассказала о том, как будет отличаться Gears 5 на Xbox Series X. Большинство улучшений, вероятно, можно будет «примерять» и на другие игры, которые будут выходить на новой консоли от Microsoft.
Среди основных изменений:
- Текстуры в максимальном разрешении
- Улучшение анизотропной фильтрации
- Объемный туман в максимальном разрешении
- Увеличение глубины резкости
- Высочайшая детализация объектов при увеличении расстояния. Исключительная прорисовка
- Дальность и разрешение теней. Работу над тенями The Coalition вообще отмечает отдельно, что будет много нововведений
- Высокое качество отражения пространства
- Постобработка тоже выйдет на новый уровень: свечение (или блюм), блики и многое другое
Скриншот из стрима The Coalition
Напомним, Gears 5 вместе с симулятором ралли Dirt 5 – пока единственные официально анонсированные игры для Xbox Series X, которые получат 120fps для многопользовательского режима.
Из основных улучшений, которые мы увидим на консолях нового поколения: существенно улучшенная скорость загрузки и графика на уровне максимальных настроек персональных компьютеров.
Команда Digital Foundry даже провела сравнение графики на топовых настройках. Видео – ниже.
Сравнение Gears 5 в Xbox One X и Xbox Series X
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