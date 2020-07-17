Как Xbox Series X будет улучшать игры. На примере Gears 5

Команда The Coalition провела стрим на Twitch, в котором рассказала о том, как будет отличаться Gears 5 на Xbox Series X. Большинство улучшений, вероятно, можно будет «примерять» и на другие игры, которые будут выходить на новой консоли от Microsoft.

Среди основных изменений:

Текстуры в максимальном разрешении

Улучшение анизотропной фильтрации

Объемный туман в максимальном разрешении

Увеличение глубины резкости

Высочайшая детализация объектов при увеличении расстояния. Исключительная прорисовка

Дальность и разрешение теней. Работу над тенями The Coalition вообще отмечает отдельно, что будет много нововведений

Высокое качество отражения пространства

Постобработка тоже выйдет на новый уровень: свечение (или блюм), блики и многое другое

Скриншот из стрима The Coalition

Напомним, Gears 5 вместе с симулятором ралли Dirt 5 – пока единственные официально анонсированные игры для Xbox Series X, которые получат 120fps для многопользовательского режима.

Из основных улучшений, которые мы увидим на консолях нового поколения: существенно улучшенная скорость загрузки и графика на уровне максимальных настроек персональных компьютеров.

Команда Digital Foundry даже провела сравнение графики на топовых настройках. Видео – ниже.