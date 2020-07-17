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Как Xbox Series X будет улучшать игры. На примере Gears 5

Как Xbox Series X будет улучшать игры. На примере Gears 5
Киберспорт / Другие игры 0

Команда The Coalition провела стрим на Twitch, в котором рассказала о том, как будет отличаться Gears 5 на Xbox Series X. Большинство улучшений, вероятно, можно будет «примерять» и на другие игры, которые будут выходить на новой консоли от Microsoft.

Среди основных изменений:

  • Текстуры в максимальном разрешении
  • Улучшение анизотропной фильтрации
  • Объемный туман в максимальном разрешении
  • Увеличение глубины резкости
  • Высочайшая детализация объектов при увеличении расстояния. Исключительная прорисовка
  • Дальность и разрешение теней. Работу над тенями The Coalition вообще отмечает отдельно, что будет много нововведений
  • Высокое качество отражения пространства
  • Постобработка тоже выйдет на новый уровень: свечение (или блюм), блики и многое другое
Скриншот из стрима The Coalition

Скриншот из стрима The Coalition

Напомним, Gears 5 вместе с симулятором ралли Dirt 5 – пока единственные официально анонсированные игры для Xbox Series X, которые получат 120fps для многопользовательского режима.

Из основных улучшений, которые мы увидим на консолях нового поколения: существенно улучшенная скорость загрузки и графика на уровне максимальных настроек персональных компьютеров.

Команда Digital Foundry даже провела сравнение графики на топовых настройках. Видео – ниже.

Сравнение Gears 5 в Xbox One X и Xbox Series X

Сравнение Gears 5 в Xbox One X и Xbox Series X

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