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Ребёнок потратил 1,4 млн рублей на донаты и подписки Twitch. Семья не может вернуть деньги

Ребёнок потратил 1,4 млн рублей на донаты и подписки Twitch. Семья не может вернуть деньги
Киберспорт 0

17 июля на Reddit появился пост, в котором мать рассказала, как её сын потратил $ 20 тыс. (более 1,4 млн рублей) с её банковской карты на донаты и подписки Twitch.

Сообщается, что ребёнку понадобилось на это всего 17 дней. Он использовал карту, с которой оплачивал обеды в школе, и донатил различным стримерам, таким как Kurt Benkert, игрока «Майами» Майерса Ленарда, Tfue, Gorb и Ewok. Ленард, Gorb и Kurt Benkert согласились помочь семье и вернуть средства, однако позже аккаунт ребёнка заблокировали и отследить переводы без участия сервиса стало невозможно. Банк отказался возвращать деньги, пока женщина не выдвинет обвинения против сына.

По словам мальчика, он понимал, что потратил много денег, но не знал, сколько именно, и не мог остановиться.

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