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Разработчик представил тизер нового героя Valorant

Разработчик представил тизер нового героя Valorant
Киберспорт / Другие игры 0

Компания Riot Games опубликовала тизер нового героя шутера Valorant. На картинках представлена боевая турель и работа агента на ноутбуке.

Запись можно посмотреть в «твиттере» Riot Games.

Ранее уже были представлены возможности героя Killjoy. С целью демонстрации возможностей разработчик опубликовал ролик.

Разработчик уже обещал выпускать по шесть новых героев в год. Последним пока выпущенным персонажем стала Reyna.

Valorant является первой игрой Riot Games в жанре шутера от первого лица. По задумке разработчиков, игра представляет собой противостояние двух команд, где каждый из игроков играет в роли «агентов», которые обладают уникальными навыками. В игре присутствует экономическая система для покупки способностей и оружия.

Источник: профессиональные игроки в Valorant получают более $ 5 тыс. в месяц
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