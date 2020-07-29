Разработчик представил тизер нового героя Valorant
Компания Riot Games опубликовала тизер нового героя шутера Valorant. На картинках представлена боевая турель и работа агента на ноутбуке.
Запись можно посмотреть в «твиттере» Riot Games.
Ранее уже были представлены возможности героя Killjoy. С целью демонстрации возможностей разработчик опубликовал ролик.
Разработчик уже обещал выпускать по шесть новых героев в год. Последним пока выпущенным персонажем стала Reyna.
Valorant является первой игрой Riot Games в жанре шутера от первого лица. По задумке разработчиков, игра представляет собой противостояние двух команд, где каждый из игроков играет в роли «агентов», которые обладают уникальными навыками. В игре присутствует экономическая система для покупки способностей и оружия.
Источник: профессиональные игроки в Valorant получают более $ 5 тыс. в месяц
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