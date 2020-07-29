Разработчик представил тизер нового героя Valorant

Компания Riot Games опубликовала тизер нового героя шутера Valorant. На картинках представлена боевая турель и работа агента на ноутбуке.

Запись можно посмотреть в «твиттере» Riot Games.

Ранее уже были представлены возможности героя Killjoy. С целью демонстрации возможностей разработчик опубликовал ролик.

Разработчик уже обещал выпускать по шесть новых героев в год. Последним пока выпущенным персонажем стала Reyna.

Valorant является первой игрой Riot Games в жанре шутера от первого лица. По задумке разработчиков, игра представляет собой противостояние двух команд, где каждый из игроков играет в роли «агентов», которые обладают уникальными навыками. В игре присутствует экономическая система для покупки способностей и оружия.