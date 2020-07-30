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Разработчики ремастера Mafia показали новую карту города Лост-Хэвен

Разработчики ремастера Mafia показали новую карту города Лост-Хэвен
Киберспорт / Другие игры 0

На сайте Mafia была опубликована карта города Лост-Хэвен из ремастера Mafia: Definitive Edition.

«При создании игрового мира разработчики руководствовались геометрией из Mafia 2002 года, так что общие очертания районов, городских кварталов и основных улиц остались неизменными, хотя некоторые из них и были переименованы. Характерные локации из оригинальной игры, такие как мотель Кларка, международный аэропорт и гоночная трасса, — все они сохранились и в Definitive Edition, так же как и сельская местность к северу от города», — сообщили авторы.

Однако некоторые районы Лост-Хэвена всё же претерпели ряд изменений, которые, по словам разработчиков, придали им больше аутентичности и атмосферы. В центре города появятся новые небоскрёбы, в китайском квартале появится характерная архитектура и населена. Создатели переработали топографию некоторых районов, добавили больше переулков, в которых можно скрыться, и скорректировали расположение миссий.

В интернете появилось видео с геймплеем ремастера Mafia
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