В интернете появилось видео с геймплеем ремастера Mafia

В ночь на 22 июля в интернете появился видеоролик с геймплеем игры Mafia: Definitive Edition. В 14-минутном ролике показаны некоторые сцены и эпизоды из игры.

Видео сопровождается комментарием разработчиков. Видимо, именно этот ролик предполагалось показать 22 июля во время официальной премьеры.

Видео можно посмотреть на YouTube-канале IGN.

В ролике показаны перестрелки и погони. Также есть сравнительные сцены главных событий оригинальной версии игры и ремейка.

Mafia: Definitive Edition выйдет 25 сентября на PC, PlayStation 4 и Xbox One. В Mafia действие происходит в Чикаго в 30-40-е годы XX века. В центре сюжета — история парня, который примкнул к чикагской мафии. По своему геймплею игра напоминает GTA.