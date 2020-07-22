В интернете появилось видео с геймплеем ремастера Mafia
В ночь на 22 июля в интернете появился видеоролик с геймплеем игры Mafia: Definitive Edition. В 14-минутном ролике показаны некоторые сцены и эпизоды из игры.
Видео сопровождается комментарием разработчиков. Видимо, именно этот ролик предполагалось показать 22 июля во время официальной премьеры.
Видео можно посмотреть на YouTube-канале IGN.
В ролике показаны перестрелки и погони. Также есть сравнительные сцены главных событий оригинальной версии игры и ремейка.
Mafia: Definitive Edition выйдет 25 сентября на PC, PlayStation 4 и Xbox One. В Mafia действие происходит в Чикаго в 30-40-е годы XX века. В центре сюжета — история парня, который примкнул к чикагской мафии. По своему геймплею игра напоминает GTA.
Обнародованы фамилии актёров, которые будут озвучивать персонажей ремейка Mafia
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