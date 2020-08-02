Twitch забанил стримера за «хищническое поведение» — он домогался несовершеннолетних
Стриминговая платформа Twitch забанила бывшего профессионального геймера и стримера Гонсало Zero Барриоса. В качестве официальной причины наказания указано «хищничеcкое поведение».
Как сообщает GameSpot, Барриос, бывший профессиональный игрок Smash Bros. pro, признался, что отправлял несовершеннолетним девушкам непристойные сообщения в социальных сетях. Стример принёс извинения всем пострадавшим, однако администрацию Twitch это не удовлетворило.
Барриос, извиняясь перед девушкам, также заявил, что не будет более стримить и производить контент. Zero самостоятельно отказался от всех спонсоров, с которыми у него был заключён контракт. Помимо Twitch от сотрудничества с Zero отказались Facebook Gaming и Tempo Storm.
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