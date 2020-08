Twitch забанил стримера за «хищническое поведение» — он домогался несовершеннолетних

Стриминговая платформа Twitch забанила бывшего профессионального геймера и стримера Гонсало Zero Барриоса. В качестве официальной причины наказания указано «хищничеcкое поведение».



Как сообщает GameSpot, Барриос, бывший профессиональный игрок Smash Bros. pro, признался, что отправлял несовершеннолетним девушкам непристойные сообщения в социальных сетях. Стример принёс извинения всем пострадавшим, однако администрацию Twitch это не удовлетворило.



Барриос, извиняясь перед девушкам, также заявил, что не будет более стримить и производить контент. Zero самостоятельно отказался от всех спонсоров, с которыми у него был заключён контракт. Помимо Twitch от сотрудничества с Zero отказались Facebook Gaming и Tempo Storm.