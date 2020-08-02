Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Спортивные раскраски Медведь прошёл
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Киберспорт / Новости /

Twitch забанил стримера за «хищническое поведение» — он домогался несовершеннолетних

Twitch забанил стримера за «хищническое поведение» — он домогался несовершеннолетних
Киберспорт / Другие игры 0

Стриминговая платформа Twitch забанила бывшего профессионального геймера и стримера Гонсало Zero Барриоса. В качестве официальной причины наказания указано «хищничеcкое поведение».

Как сообщает GameSpot, Барриос, бывший профессиональный игрок Smash Bros. pro, признался, что отправлял несовершеннолетним девушкам непристойные сообщения в социальных сетях. Стример принёс извинения всем пострадавшим, однако администрацию Twitch это не удовлетворило.

Барриос, извиняясь перед девушкам, также заявил, что не будет более стримить и производить контент. Zero самостоятельно отказался от всех спонсоров, с которыми у него был заключён контракт. Помимо Twitch от сотрудничества с Zero отказались Facebook Gaming и Tempo Storm.

Комментарии (0)
Новости. Киберспорт
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020