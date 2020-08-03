Фанаты приключений Геральта оценили фотосессию звезды сериала «Ведьмак» на лошади
Фрейя Аллан, исполнившая роль Цири в сериале «Ведьмак», опубликовала на своей странице в «Инстаграме» сексуальную фотосессию на лошади. 18-летняя актриса в белом купальнике и лёгкой рубашке сидит и лежит на животном, которое довольно далеко зашло в воду.
Фото можно посмотреть на странице Фрейи Аллан в «Инстаграме».
Фанаты приключений Геральта позитивно оценили фотосессию Аллан, назвав Фрейю красавицей и пожелав удачи во втором сезоне сериала. Немало комментариев досталось Плотве – преданной лошади Геральта, но некоторые преданные фанаты «Ведьмака» разглядели в животном Кэльпи — лошадь Цири.
Съёмки второго сезона «Ведьмака» должны начаться в ближайшее время. Команда намерена выпустить второй сезон в 2021 году, как и планировалось ранее.
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