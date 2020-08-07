Появилось видео геймплея ремейка S.T.A.L.K.E.R. с 8K-текстурами и новой графикой

Независимый разработчик Ivan Sorce опубликовал свежее видео с геймплеем своего собственного ремейка игры S.T.A.L.K.E.R.: Shadow of Chernobyl на движке Unreal Engine 4. В ролике он показал стрельбу из двустволки, езду на автомобиле и то, как в игре выглядит дождь.

Права на видео принадлежат компании GSC World Publishing. Посмотреть видео можно в YouTube-канале пользователя Ivan Sorce.

S.T.A.L.K.E.R. — серия игр, разработанная украинской компанией GSC Game World. Создана в жанре шутера от первого лица с элементами ролевой игры и action-adventure. События игр разворачиваются в нынешнее время в альтернативном мире на территории Украины, в зоне отчуждения вокруг Чернобыльской АЭС. Согласно сюжету серии в 2006 году зона подверглась неожиданному аномальному воздействию (Выбросу), в результате которого физические, химические и биологические процессы на территории изменились.