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Разработчик Batman Arkham показал тизер игры про «Отряд самоубийц»

Разработчик Batman Arkham показал тизер игры про «Отряд самоубийц»
Киберспорт / Другие игры 0

Студия Rocksteady, являющаяся разработчиком трилогии Batman Arkham, опубликовала тизер новой игры. Она будет представлять собой боевик про «Отряд самоубийц».

Согласно промопостеру, в игре также появится Супермен, который сыграет важную роль. Логотип игры в тизере выполнен в форме прицела.

Анонс игры состоится 22 августа на мероприятии DC FanDome. На этом же мероприятии разработчики нового «Бэтмена» покажут собственный анонс.

Слухи о разработке игры про «Отряд самоубийц» появились после того, как была опубликована информация о регистрации доменных имён, связанных с Warner Bros. Одна конкретная фраза, зарегистрированная в качестве домена — SuicideSquadKillTheJusticeLeague.com, — является претендентом на окончательное название игры и хорошим обобщением того, что можно ожидать в следующем крупном проекте Rocksteady.

Другие зарегистрированные домены включают в себя SuicideSquadGame.com и GothamKnightsGame.com.

Gotham Knights относится к необъявлённой игре Batman, которая в настоящее время разрабатывается в студии Batner Arkham Origins Warner Bros. Montreal.

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