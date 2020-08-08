Разработчик Batman Arkham показал тизер игры про «Отряд самоубийц»

Студия Rocksteady, являющаяся разработчиком трилогии Batman Arkham, опубликовала тизер новой игры. Она будет представлять собой боевик про «Отряд самоубийц».
Согласно промопостеру, в игре также появится Супермен, который сыграет важную роль. Логотип игры в тизере выполнен в форме прицела.
Анонс игры состоится 22 августа на мероприятии DC FanDome. На этом же мероприятии разработчики нового «Бэтмена» покажут собственный анонс.
Слухи о разработке игры про «Отряд самоубийц» появились после того, как была опубликована информация о регистрации доменных имён, связанных с Warner Bros. Одна конкретная фраза, зарегистрированная в качестве домена — SuicideSquadKillTheJusticeLeague.com, — является претендентом на окончательное название игры и хорошим обобщением того, что можно ожидать в следующем крупном проекте Rocksteady.
Другие зарегистрированные домены включают в себя SuicideSquadGame.com и GothamKnightsGame.com.
Gotham Knights относится к необъявлённой игре Batman, которая в настоящее время разрабатывается в студии Batner Arkham Origins Warner Bros. Montreal.
- 8 августа 2020
-
10:29
-
10:06
-
09:28
- 7 августа 2020
-
22:53
-
22:38
-
21:19
-
20:02
-
18:01
-
15:20
-
14:40
-
12:38
-
10:38
-
07:59
-
03:05
-
00:19
-
00:04
- 6 августа 2020
-
23:35
-
23:10
-
20:52
-
19:19
-
18:56
-
16:42
-
16:36
-
15:10
-
13:55
-
13:04
-
12:30
-
12:19
-
09:59
- 5 августа 2020
-
23:37
-
20:39
-
17:46
-
16:30
-
16:12
-
14:31