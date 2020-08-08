Разработчик Batman Arkham показал тизер игры про «Отряд самоубийц»

Студия Rocksteady, являющаяся разработчиком трилогии Batman Arkham, опубликовала тизер новой игры. Она будет представлять собой боевик про «Отряд самоубийц».

Согласно промопостеру, в игре также появится Супермен, который сыграет важную роль. Логотип игры в тизере выполнен в форме прицела.

Анонс игры состоится 22 августа на мероприятии DC FanDome. На этом же мероприятии разработчики нового «Бэтмена» покажут собственный анонс.

Слухи о разработке игры про «Отряд самоубийц» появились после того, как была опубликована информация о регистрации доменных имён, связанных с Warner Bros. Одна конкретная фраза, зарегистрированная в качестве домена — SuicideSquadKillTheJusticeLeague.com, — является претендентом на окончательное название игры и хорошим обобщением того, что можно ожидать в следующем крупном проекте Rocksteady.

Другие зарегистрированные домены включают в себя SuicideSquadGame.com и GothamKnightsGame.com.

Gotham Knights относится к необъявлённой игре Batman, которая в настоящее время разрабатывается в студии Batner Arkham Origins Warner Bros. Montreal.