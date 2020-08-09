Аналитики считают, что PlayStation 5 превзойдёт Xbox Series X по продажам в 2 раза
PlayStation 5 превзойдёт Xbox Series X по продажам в 2 раза, сообщает WCCF Tech со ссылкой на отчёт DFC Intelligence.
По данным источника, PlayStation 5 станет третьей консолью Sony, продажи которой превысят 100 млн экземпляров. Сообщается, что бренд Sony пользуется популярностью во всём мире, в то время как Microsoft сдаёт позиции во всех странах кроме англоговорящих.
Релиз PlayStation 5 запланирован на конец 2020 года, как и выход Xbox Series X. Презентация консоли Sony и эксклюзивных игр для неё состоялась 11 июня, презентация Xbox Series X — 23 июля. Точные даты выхода и стоимость консолей не известны. По слухам, Sony планирует выпустить до 170 млн PlayStation 5 до 2025 года.
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