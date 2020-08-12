Стали известны первые подробности о следующей части BioShock

Журналисты, связанные с игровой индустрией, обратили внимание на список вакансий компании Cloud Chamber, из которого удалось выяснить некоторые подробности новой серии шутера BioShock.
В частности, стало ясно, что проект создаётся на движке Unreal Engine 4 и представит игрокам новый «живой» мир. В игре не будет представлен город Rapture, однако новый BioShock при этом не будет перезагрузкой всей франшизы.
Проект по-прежнему будет делать серьёзную ставку на полноту сюжета и атмосферное взаимодействие с окружающей средой. Проходить новый BioShock можно будет различными способами.
Известно, что игра находится на ранней стадии разработки. Журналисты предполагают, что её релиз состоится на следующих платформах. В связи с этим опубликованные догадки остаются лишь догадками — любые данные могут измениться в ходе производства игры.
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