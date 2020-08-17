S1mple написал в «Твиттере», что может перейти в Valorant. Фанаты считают, что это шутка

Игрок команды Natus Vincere по Counter Strike: Global Offensive Александр s1mple Костылев написал в «Твиттере», что может перейти в Valorant.

S1mple отвечал на вопрос подписчика о лучших тиммейтах: «Первый — electronic, из-за того, сколько мы играли вместе, и, конечно, его скилла. Второй — мой бро Hiko из-за взаимопонимания и скилла. Возможно, скоро присоединюсь к нему в 100 Thieves».

Спустя некоторое время Hiko отреагировал на твит Костылева: «Саша, зачем сливаешь?».

Скорее всего, это была шутка. В апреле s1mple заявил, что не собирается переходить в Valorant, однако реакция игрового сообщества на публикацию Костылева была бурной.

S1mple выступает за Natus Vincere с августа 2016 года. Недавно Костылев возглавил список лучших игроков на карте Inferno за всё время.