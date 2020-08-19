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NAVI стартовала на ESL One Cologne 2020 с волевой победы над mousesports

NAVI стартовала на ESL One Cologne 2020 с волевой победы над mousesports
Киберспорт / Counter-Strike: Global Offensive 0

Украинская организация Natus Vincere провела стартовый матч ESL One Cologne 2020 по CS:GO для Европы. Игра завершилась волевой победой «рождённых побеждать» — 2:1 (10:16 на Nuke, 16:9 на Train и 16:7 на Dust2).

Самым результативным игроком встречи стал эстонский легионер mousesports Робин ropz Kool. При 69 убийствах у него 55 смертей. На 4 килла и 12 смертей меньше у лидера NAVI Александра s1mple Костылева. 61 килл при 49 смертях у Дениса electronic Шарипова.

NAVI сыграют с Complexity Gaming за место в плей-офф турнира. Начало встречи запланировано на 23 августа 16:00 мск. mousesports упала в нижнюю сетку группы А, где поборется с MAD Lions в матче на вылет.

ESL One Cologne 2020 завершится 30 августа. Призовой фонд соревнований составляет $ 325 тыс.

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