Агуэро запретил любые упоминания Месси во время стрима на Twitch

Форвард «Манчестер Сити» Серхио Агуэро провёл очередной стрим на Twitch. Многочисленные зрители стрима постоянно спрашивали Агуэро о будущем его соотечественника Лионеля Месси, который решил покинуть «Барселону». Предполагается, что Месси продолжит карьеру в «Манчестер Сити».

Вопросов о Месси стало так много, что Агуэро забанил любые упоминания капитана «Барсы». Так, Агуэро запретил использование слов «Месси», «Лео» и GOAT (величайший игрок в истории).

У Агуэро более 2 млн фолловеров на Twitch. Аргентинец регулярно стримит на платформе, показывая, как играет в различные видеоигры.

«Барселона» настаивает на выплате полной суммы компенсации за Месси. Она составляет около $ 700 млн. При этом сам игрок ссылается на пункт контракта, позволяющий ему уйти из команды по окончании любого из сезонов.