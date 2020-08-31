Агуэро запретил любые упоминания Месси во время стрима на Twitch

Форвард «Манчестер Сити» Серхио Агуэро провёл очередной стрим на Twitch. Многочисленные зрители стрима постоянно спрашивали Агуэро о будущем его соотечественника Лионеля Месси, который решил покинуть «Барселону». Предполагается, что Месси продолжит карьеру в «Манчестер Сити».
Вопросов о Месси стало так много, что Агуэро забанил любые упоминания капитана «Барсы». Так, Агуэро запретил использование слов «Месси», «Лео» и GOAT (величайший игрок в истории).
У Агуэро более 2 млн фолловеров на Twitch. Аргентинец регулярно стримит на платформе, показывая, как играет в различные видеоигры.
«Барселона» настаивает на выплате полной суммы компенсации за Месси. Она составляет около $ 700 млн. При этом сам игрок ссылается на пункт контракта, позволяющий ему уйти из команды по окончании любого из сезонов.
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