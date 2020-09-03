В Fall Guys добавят новый механизм, в игре будет появляться огромный молоток

Разработчики игры Fall Guys: Ultimate Knockout рассказали об очередной новинке. Теперь в игре появится новый механизм Big Yeetus. Он представляет собой большой молоток, который сможет расталкивать участников матча.

Новый механизм, как обещают разработчики, будет нейтральным, то есть он не будет другом или противником игрока. Всё будет зависеть от везения. Кому-то молоток поможет, кому-то будет мешать. Так, молоток может подбросить игрока к финишной черте, а кого-то отбросить на начало раунда.

Видео можно посмотреть в «твиттере» Fall Guys.

Молоток будет появляться на карте случайным образом. Так, момент и место появления Big Yeetus не будут определены заранее.

Fall Guys — самая загружаемся игра в PS Plus. На консоли её бесплатно раздают подписчикам PS Plus. С 4 августа 2020 года её загрузили уже 7 млн игроков. Первый сезон Fall Guys завершился 5 октября 2020 года.



За сутки после релиза в Fall Guys сыграли более 1,5 млн пользователей по всему миру.