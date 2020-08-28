Студия Mediatonic показала превью второго сезона Fall Guys

Студия Mediatonic, разработчик Fall Guys, во время мероприятия Gamescom 2020 показала контент второго сезона игры. Поклонникам разработки предложат новые локации, испытания и костюмы. Так, теперь персонажа можно будет нарядить в викинга, дракона, волшебника и прочие костюмы.

Видео можно посмотреть на YouTube-канале PlayStation.

Судя по представленному видео, второй сезон будет посвящён средневековой тематике. В соответствующем стиле выдержаны локации и предметы в игре.

Fall Guys — самая загружаемся игра в PS Plus. На консоли её бесплатно раздают подписчикам PS Plus. С 4 августа 2020 года её загрузили уже 7 млн игроков. Первый сезон Fall Guys завершился 5 октября 2020 года.

За сутки после релиза в Fall Guys сыграло более 1,5 млн пользователей по всему миру.