Жёсткое решение. Три игрока NAVI по Dota 2 были отправлены в запас

Сразу три игрока Natus Vincere по Dota 2 были отправлены в запас. Причиной такого решения стали неудовлетворительные результаты, показанные на последних турнирах.

Из основного состава исключены Владислав Crystallize Кристанек, Павел 9pasha Хвастунов, Никита young G Бочко, а также тренер Андрей Mag Чипенко. Сообщается, что клуб уже приступил к рассмотрению подходящих кандидатов на пост тренера.

В основном составе команды находятся пока лишь два игрока: Ильяс Illias Ганеев и Александр Immersion Хмелевской. Новый состав команды будет сформирован в турнирных условиях. Игроки, которые за это время покажут себя лучше всего, подпишут с клубом полноценные контракты.

«Я согласен с болельщиками, которые хотят кардинальных изменений. Сегодня мы начинаем перестройку и рассматриваем различные возможности и пути решения, которые будем взвешивать в течение ближайших месяцев», — сообщил операционный директор клуба Алексей xaoc Кучеров.