Жёсткое решение. Три игрока NAVI по Dota 2 были отправлены в запас

Сразу три игрока Natus Vincere по Dota 2 были отправлены в запас. Причиной такого решения стали неудовлетворительные результаты, показанные на последних турнирах.
Из основного состава исключены Владислав Crystallize Кристанек, Павел 9pasha Хвастунов, Никита young G Бочко, а также тренер Андрей Mag Чипенко. Сообщается, что клуб уже приступил к рассмотрению подходящих кандидатов на пост тренера.
В основном составе команды находятся пока лишь два игрока: Ильяс Illias Ганеев и Александр Immersion Хмелевской. Новый состав команды будет сформирован в турнирных условиях. Игроки, которые за это время покажут себя лучше всего, подпишут с клубом полноценные контракты.
«Я согласен с болельщиками, которые хотят кардинальных изменений. Сегодня мы начинаем перестройку и рассматриваем различные возможности и пути решения, которые будем взвешивать в течение ближайших месяцев», — сообщил операционный директор клуба Алексей xaoc Кучеров.
- 18 сентября 2020
-
18:26
-
18:14
-
15:32
-
14:04
-
11:24
-
10:49
-
10:26
-
00:34
- 17 сентября 2020
-
22:24
-
18:57
-
16:51
-
16:47
-
15:00
-
14:37
-
13:38
-
12:46
-
12:16
-
11:48
-
01:45
-
01:25
-
00:43
-
00:02
- 16 сентября 2020
-
23:52
-
23:47
-
23:44
-
23:28
-
23:16
-
19:00
-
16:20
-
14:28
-
13:02
-
11:36
-
00:38
-
00:03
- 15 сентября 2020
-
23:29