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Игры серии Metro раздают в Steam с большими скидками

Игры серии Metro раздают в Steam с большими скидками
Киберспорт / Другие игры 0

В магазине цифровой дистрибуции Steam идёт распродажа игр Metro со скидками до 80%.

Metro Redux 2033 — 83 руб. (вместо 419 руб.)
Metro: Last Light Redux — 83 руб. (вместо 419 руб.)
Metro Exodus — 639 руб. (вместо 1599 руб.)
Metro Exodus Expansion Pass — 449 руб. (вместо 999 руб.)
Metro Exodus — The Two Colonels — 159 руб. (вместо 319 руб.)
Metro Exodus — Sam's Story — 449 руб. (вместо 899 руб.)

Кроме того за 1191 руб. вы можете приобрести комплект, включающий Metro 2033 Redux, Metro: Last Light Redux, а также Metro Exodus с дополнениями «Два полковника» и «История Сэма».

Акция заканчивается уже сегодня, 21 сентября, в 20:00 мск.

Metro — серия игр, разработанных украинской студией 4A Games по роману Дмитрия Глуховского.

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