Virtus.pro представила второй состав по CS:GO

Киберспортивная организация Virtus.pro открыла второй состав по Counter Strike:Global Offensive. Об этом сообщает на официальном сайте VP. Команда будет носить название VP.Prodigy — под этим же тегом выступает второй состав Virtus.pro в дисциплине Dota 2.
Состав VP.Prodigy по CS:GO:
Александр mefixs Илюхин
Сергей muR Гресь
Максим awesome Зюзько
Вадим h1glaiN Танасюк
Евгений Norwi Ермолин
Владислав flash_1 Быков (тренер).
«После успеха VP.Prodigy в Dota 2 стало понятно, что у молодёжи есть большое будущее, поэтому мы решили продолжить этот вектор развития в дисциплине CS:GO.
Сейчас проходит много различных турниров, в которых может принимать участие второй состав, не пересекаясь с основным. Два ростера могут спокойно существовать в одно и то же время и дальше.
Открытие второго состава — очередная возможность показать, что мы стараемся развивать молодёжь и киберспорт в целом», — заявил генеральный менеджер организации Сергей Гламазда.
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