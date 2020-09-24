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Virtus.pro представила второй состав по CS:GO

Virtus.pro представила второй состав по CS:GO
Киберспорт / Counter-Strike: Global Offensive 0

Киберспортивная организация Virtus.pro открыла второй состав по Counter Strike:Global Offensive. Об этом сообщает на официальном сайте VP. Команда будет носить название VP.Prodigy — под этим же тегом выступает второй состав Virtus.pro в дисциплине Dota 2.

Состав VP.Prodigy по CS:GO:

Александр mefixs Илюхин
Сергей muR Гресь
Максим awesome Зюзько
Вадим h1glaiN Танасюк
Евгений Norwi Ермолин
Владислав flash_1 Быков (тренер).

«После успеха VP.Prodigy в Dota 2 стало понятно, что у молодёжи есть большое будущее, поэтому мы решили продолжить этот вектор развития в дисциплине CS:GO.

Сейчас проходит много различных турниров, в которых может принимать участие второй состав, не пересекаясь с основным. Два ростера могут спокойно существовать в одно и то же время и дальше.

Открытие второго состава — очередная возможность показать, что мы стараемся развивать молодёжь и киберспорт в целом», — заявил генеральный менеджер организации Сергей Гламазда.

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