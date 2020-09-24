Virtus.pro представила второй состав по CS:GO

Киберспортивная организация Virtus.pro открыла второй состав по Counter Strike:Global Offensive. Об этом сообщает на официальном сайте VP. Команда будет носить название VP.Prodigy — под этим же тегом выступает второй состав Virtus.pro в дисциплине Dota 2.



Состав VP.Prodigy по CS:GO:



Александр mefixs Илюхин

Сергей muR Гресь

Максим awesome Зюзько

Вадим h1glaiN Танасюк

Евгений Norwi Ермолин

Владислав flash_1 Быков (тренер).



«После успеха VP.Prodigy в Dota 2 стало понятно, что у молодёжи есть большое будущее, поэтому мы решили продолжить этот вектор развития в дисциплине CS:GO.



Сейчас проходит много различных турниров, в которых может принимать участие второй состав, не пересекаясь с основным. Два ростера могут спокойно существовать в одно и то же время и дальше.



Открытие второго состава — очередная возможность показать, что мы стараемся развивать молодёжь и киберспорт в целом», — заявил генеральный менеджер организации Сергей Гламазда.