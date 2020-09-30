В Mafia: Definitive Edition добавили мод с видом от первого лица
Авторы YouTube-канала Mafia Game Videos показали, как может выглядеть вид от первого лица в ремейке Mafia с установленным модом MrGTAmodsgerman. В ролике представлено управление автомобилями днём и ночью во время дождя, а также момент перестрелки с полицией.
Обзор ремейка Mafia: всё ещё лучшая игра про гангстеров
Культовые персонажи заиграли новыми красками.
Пользователи в комментариях отмечают, что вид от первого лица нужно обязательно добавить в игру. И отдельно ждут детализации интерьера автомобилей той эпохи. Подобные моды существуют для классических версий Mafia.
Напомним, Mafia: Definitive Edition – ремейк игры Mafia: The City of Lost Heaven. Релиз обновлённой игры состоялся 25 сентября на ПК (Windows), Xbox One и PlayStation 4. В чарте Steam за 20-27 сентября Mafia: Definitive Edition оказалась на пятом месте.
- 30 сентября 2020
-
17:07
-
16:45
-
16:24
-
14:49
-
14:35
- 29 сентября 2020
-
20:09
-
18:16
-
17:50
-
17:38
-
17:29
-
17:18
-
15:15
- 28 сентября 2020
-
22:34
-
19:55
-
19:05
-
18:20
-
12:30
-
10:30
-
00:37
- 27 сентября 2020
-
23:52
-
13:54
-
12:54
-
12:40
-
11:56
-
10:45
-
00:22
- 26 сентября 2020
-
22:57
-
19:53
-
19:52
-
19:41
-
15:06
- 25 сентября 2020
-
23:11
-
21:47
-
20:21
-
15:50
Партнерский контент