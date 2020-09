В Mafia: Definitive Edition добавили мод с видом от первого лица

Авторы YouTube-канала Mafia Game Videos показали, как может выглядеть вид от первого лица в ремейке Mafia с установленным модом MrGTAmodsgerman. В ролике представлено управление автомобилями днём и ночью во время дождя, а также момент перестрелки с полицией.

Обзор ремейка Mafia: всё ещё лучшая игра про гангстеров Культовые персонажи заиграли новыми красками.

Пользователи в комментариях отмечают, что вид от первого лица нужно обязательно добавить в игру. И отдельно ждут детализации интерьера автомобилей той эпохи. Подобные моды существуют для классических версий Mafia.

Напомним, Mafia: Definitive Edition – ремейк игры Mafia: The City of Lost Heaven. Релиз обновлённой игры состоялся 25 сентября на ПК (Windows), Xbox One и PlayStation 4. В чарте Steam за 20-27 сентября Mafia: Definitive Edition оказалась на пятом месте.