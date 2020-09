Обзор ремейка Mafia: всё ещё лучшая игра про гангстеров

Оригинальная Mafia: The City of Lost Heaven наложила очень мощный отпечаток на игровую индустрию. Работа Даниэля Вавры показала, что видеоигры тоже способны рассказывать взрослые истории. Сюжет первой «Мафии» до сих пор считается одним из самых лучших за всё время существования игр.

Приключения Томми Анджело — то, ради чего оригинал стоило попробовать всем. Но есть одна проблема. В плане технологий, подхода к геймдизайну и построению игрового процесса The City of Lost Heaven невероятно, чудовищно устарела. Сейчас, спустя 18 лет после выхода, она вызовет лишь отторжение.



Тут нам на помощь пришла Hangar 13. После откровенно неудачной Mafia 3 команде нужно было реабилитироваться перед игроками и фанатами серии. И они выбрали самый беспроигрышный вариант — вернуть оригинальную «Мафию» из забвения и подружить с современными технологиями. И у них, пусть и не без мелких косяков, получилось.

Видео опубликовано на YouTube-канале PlayStation.

Когда оказываешься не в том месте и не в то время

Структура Mafia: Definitive Edition точно такая же, как в оригинале — она представляет собой набор из миссий, во время каждой из которых игроку предстоит выполнять различные задания. Никакого исследования открытого мира, никаких знаков вопроса на мини-карте или необязательных заданий — главным здесь всегда будет сюжет, который между миссиями.

Как и 18 лет назад, игра начинается со сцены в баре, где уже известный гангстер Томми Анджело ждёт детектива Нормана, чтобы поведать ему свою невероятную историю о работе на Дона Сальери. Томми, который всю жизнь работал таксистом и еле сводил концы с концами, сделают предложение, от которого невозможно отказаться.



Сюжет — то, ради чего стоит купить ремейк. Сценаристы бережно перенесли из оригинальной игры все ключевые сюжетные сцены, однако при этом многие из них серьёзно доработаны. Авторы лучше раскрыли характеры и мотивацию всех ключевых персонажей, а также добавили каждому герою больше экранного времени. Самый яркий пример — Сара, возлюбленная Томми. Она больше не служит банальной декорацией для сюжета «лишь бы была», а выполняет полноценную роль в сюжете — заставляет Томми в какой-то момент задуматься, правильно ли он живёт.

В оригинальной игре не так заметно просматривался характер Томми и его мотивы. В ремейке от этой проблемы избавились — сначала Томми принимает приглашение в ряды мафии ради улучшения благосостояния, потом заводит семью, а затем понимает, что такая жизнь рано или поздно приведёт его в могилу. И в какой-то момент бывший таксист выдвигает главную идею всего сюжета — у тебя может быть бесконечное количество бабла, огромный список друзей или автопарк из люксовых автомобилей, но всё это временно. А семья, настоящая и любящая, будет у тебя всегда. Даже финальную сцену с «Приветом от мистера Сальери» совсем чуть-чуть поменяли в угоду этой логике. Но выглядеть она стала только лучше, поверьте мне.

И я не могу не провести аналогию с другим важным произведением — «Ирландцем» Мартина Скорсезе. Ремейк «Мафии» вполне бы подошёл в качестве геймдизайнерского дебюта культового режиссера. Игра идеально показывает, что за всей этой гангстерской романтикой, дорогими плащами и спортивными тачками скрыто уродливое, мерзкое лицо криминального мира. В нём друг может оказаться врагом и предателем, а при взгляде в собственное отражение ты будешь машинально рисовать на своем лбу огромную мишень. Стоит ли оно того?

Неклассический блокбастер

Сюжетные задания остались почти нетронутыми, хотя с первой же миссии становится понятно, что авторы старались выпустить не просто ремейк, а блокбастер. И это ощущается с первой же миссии. Чтобы сбить хвост в виде гангстерских машин, достаточно проехать через специальную область со строительным мусором — это гарантированно уничтожит один вражеский автомобиль. Даже если он ехал в 50 метрах от вас.



На всех уровнях с перестрелками появились взрывающиеся бочки, некоторые погони проходят сквозь коридоры с разрушающимися декорациями, а в конце миссии на ферме появляется ГРУЗОВИК С ПУЛЕМЕТОМ. В каком-то смысле это выглядит дико, но, благо, в игре всего две-три таких сцены. В остальном же она остается верной оригиналу.

И да, сразу отвечу на вопрос, который волнует каждого — та самая гоночная миссия в ремейке проходится очень легко. Ради эксперимента я прошел её на всех уровнях сложности и в разных режимах управления (об этом ниже), и во всех случаях мне хватало одной попытки. Однако эти несколько минут потребуют от вас максимальной сосредоточенности.



В остальном же все сюжетные задания проработаны просто великолепно. Игра вовлекает в себя с первой же миссии и не отпускает до тех пор, пока не пойдут финальные титры. Условия, декорации и цели постоянно меняются, из-за чего отвлечь от процесса вас может разве что разрядившийся геймпад или голод. Тут есть зрелищная сцена в борделе, где каждая комната выполнена в уникальном интерьере с дотошным вниманием к деталям, погоня за падающим самолетом, стелс-эпизоды с ночными проникновениями и даже ограбление банка. Которое, по всем законам жанра, идёт не так, как запланировано.

Отдельная похвала авторам за то, что избавили игру от множества по-настоящему душных моментов. Например, здесь не надо полчаса реального времени таскать ящики в порту, а любая поездка (даже самая длинная) займёт не больше пяти минут.



Если сюжет и общая проработка сюжетных миссий ремейка вызывают дикий восторг, то вот с геймплеем не всё так однозначно.

Как это играется?

Игровую формулу можно условно разделить на три части: боевые эпизоды, погони и сюжетные кат-сцены. Почти каждая миссия начинается с проработки какого-то плана по поднятию бабла согласно местным законам. Либо едем отжимать долги у пригретых предпринимателей, либо устраняем конкурентов, либо сопровождаем (или воруем) ценный груз.



Перестрелки в «Мафии» оставляют после себя, прямо скажу, не самое приятное впечатление. В ремейке, в угоду современным трендам, главный герой умеет прилипать к укрытиям, но работает это немного криво. Томми так и норовит сесть за ящик таким образом, чтобы подставить спину под вражеские выстрелы. Противники не блещут искусственным интеллектом и могут просто стоять прямо посреди комнаты и стрелять по укрытию, где засел бывший таксист. А самая любимая их тактика — просто идти вперёд и ловить одну пулю за другой.

Впрочем, иногда им удается пошевелить извилинами и сообразить какую-то стратегию вроде обхода с фланга или броска гранаты. Причём количество кайфа от перестрелок напрямую зависит от того, на какой платформе вы играете. С геймпадом приходится постараться, ибо отдача уносит оружие вверх уже спустя два выстрела, а с мышкой любая стычка превращается в скучный тир.



Порой возникают ну совсем неудачные моменты, которые стараются выбить вас из чувства потока. Самый яркий пример — противники тут просто не реагируют на то, когда вы в них стреляете. Вражеский гангстер продолжит поливать вас из «Томпсона» даже после нескольких пойманных в грудь пуль. Ещё в ремейке есть несбалансированные скачки сложности прямиком из старых игр. Одна перестрелка может оказаться лёгкой, а во время другой вы обнаружите себя практически без патронов и с количеством здоровья на одну пульку перед толпой противников.

Складывается впечатление, что в Hangar 13 с трендами индустрии знакомы только понаслышке, поскольку шутерная часть не идёт ни в какое сравнение с конкурентами вроде Gears of War или Uncharted 4. Под конец прохождения от длинных боевых эпизодов начинаешь уставать и желаешь, чтобы они побыстрее закончились.



Если с перестрелками у Hangar 13 явно не получилось, то с автомобильной частью всё просто отлично. Водить машину в этой игре столь же приятно, как прыгать по платформам в Ori and the Will of the Wisps или вырисовывать комбо в Devil May Cry. Каждая машина ощущается физически и отличается по скорости, управляемости и прочности. Любая погоня обязательно сопровождается эффектными поворотами, а удачный дрифт магическим образом рисует на лице улыбку.

В игре есть возможность выбрать между двумя видами поведения транспорта — обычный и «симулятор». Разница только в том, что во втором режиме машина ощущается чуть тяжелее. И ещё есть настройка поведения копов, также разделённая на две — либо обычная, либо «классическая». При первой стражам порядка будет практически наплевать на превышение скорости или проезды на красный свет. Из-за этого игра, на мой взгляд, теряет львиную долю шарма, поэтому советую играть по классике.



Нередко в игре вам предстоит отбиваться от полицейской погони. В отличие от той же GTA V, в «Мафии» это очень легко. Достаточно проехать через тот же самый маркер, который оставит позади хоть 20 полицейских автомобилей. Буквально десять секунд езды без попадания на глаза патрулям, и вот диспетчер грустно сообщает, что парня поймать не удалось.

Отдельно расскажу про мотоциклы — лучше бы их не было. Управлять железным конём в ремейке неудобно, поскольку его заносит на поворотах точно также, как любой автомобиль. Что, согласитесь, странно для мотоцикла. Одну сюжетную миссию всё-таки придется потерпеть, но она недолгая и очень быстро заканчивается.

Второй главный герой

Я просто не могу не обойтись без заезженного клише о том, что город — это второй главный герой «Мафии». Каждая улочка, каждое здание и каждый бордюр в игре выполнены настолько превосходно, что палец машинально не слезает с кнопки скриншота. Особенно красиво Лост-Хэвен выглядит ночью, а еще лучше — под проливным дождём. Неоновые вывески, бликующие в лужах и отражающиеся от капель дождя — беспроигрышная комбинация, которая вызовет у вас визуальный оргазм.



И вот здесь совсем минутка снобизма. Как и в оригинальной «Мафии», в ремейке город совершенно пустой. В нём ничего не происходит, в нём нет дополнительных заданий, нет случайных ситуаций. Вся жизнь в Лост-Хэвене закипает только после того, как Томми едет выполнять очередное задание. Впрочем, это не мешает ему выполнять свою ключевую задачу — работать на атмосферу и сюжет.

К моделям машин, главных героев и спецэффектов нет совершенно никаких претензий, но случаются моменты, когда в глаза отчётливо бросаются огрехи. На некоторых локациях текстуры просто отвратительного качества, а мимика и анимации второстепенных персонажей порой выглядят слишком плохо на фоне основных.

Претензий к звуковому сопровождению нет вообще. Из радио (доступны всего две частоты) льются джазовые композиции лучших музыкантов той эпохи. В игре встречаются треки Кэба Кэллоуэя, Дюка Эллингтона и даже Джанго Рейнхардта. Советую периодически слушать сводки между миссиями — ведущий будет с тяжестью рассказывать о преступлениях, которые совершает банда Сальери.

Однозначно лучшая

Во время анонса ремейка меня смутила его стоимость — в США за игру просят всего $ 40, что в наше время приравнивается либо к наспех сделанному ремастеру, либо продукту инди-студии. Но после полного прохождения Mafia: Definitive Edition я понял, почему за неё хотят две трети от стандартной стоимости игр.

По своему наполнению это достаточно скромная игра — кроме основного сюжета здесь практически нечем заняться, разве что кататься по городу в режиме «Прогулки» и искать коллекционные предметы. И каждый отдельный элемент ремейка, будь то графическая часть, перестрелки или погони, немного или серьёзно отстают от конкурентов по жанру.



Но эта «Мафия» оправдывает свои средства. Все её части, собранные воедино, выполняют всего одну чертовски важную задачу — вновь рассказывают нам невероятную историю Томми Анджело в новой, удобной обёртке. За это игре хочется поставить высшую оценку и вознести на верхнюю строчку лучших игр про гангстеров всех времён.