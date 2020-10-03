В русской озвучке Cyberpunk 2077 будет присутствовать мат без цензуры

Разработчики Cyberpunk 2077 впервые показали, как звучит их игра на русском языке. Отметим, что в российской озвучке будет присутствовать мат без цензуры. Официальная презентация российской озвучки прошла на мероприятии Comic Con Russia & ИгроМир 2020.
Разработчики познакомили игроков с актёрами дубляжа. Роль Ви-женщины исполнила Юлия Горохова, которая озвучивала персонажа из игры впервые. Роль Ви-мужчины исполнил Егор Васильев. До Cyberpunk 2077 он озвучивал только Need for Speed: Payback.
Разработчики рассказали, что были вынуждены перейти на шестидневную рабочую неделю, чтобы успеть закончить все задачи по Cyberpunk 2077. Напомним, релиз игры переносился дважды. Дата выхода игры на ПК, PS4 и Xbox One — 19 ноября. Позже игра выйдет на PS5 и Xbox Series X/S.
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