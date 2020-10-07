Ужасающий косплей на персонажа из Fall Guys «взорвал» Twitch
Пример неудачного косплея, который произвёл настоящий фурор. Видео с косплеем на персонажа из Fall Guys под авторством стримерши Ciirella собрал больше 150 тыс. просмотров на Twitch.
Стримерша с 1000 подписчиков вмиг стала популярной. Она всего лишь хотела повторить образ милой розовой картофелины из Fall Guys. Но на выходе получился, как заметили пользователи в Сети, вовсе не милый персонаж, а ужасающий. Некоторым пользователям её косплей напомнил персонажа Битлджуса из одноимённого фильма ужасов режиссёра Тима Бёртона.
Видео опубликовано на Twitch-канале Ciirella.
Стримерша призналась, что до конца надеялась повторить образ милого и очаровательного персонажа и даже не думала, что косплей получится таким неудачным, но очень популярным.
- 7 октября 2020
-
15:27
-
15:16
-
14:15
-
13:41
-
12:46
-
12:15
-
11:47
-
11:19
-
01:09
-
00:47
-
00:17
-
00:05
- 6 октября 2020
-
19:30
-
18:48
-
16:33
-
14:00
-
13:47
-
12:26
-
12:03
-
11:09
-
09:11
- 5 октября 2020
-
22:31
-
21:50
-
21:43
-
20:47
-
19:30
-
19:11
-
18:37
-
17:38
-
16:15
-
14:32
-
13:45
-
12:36
-
11:40
-
00:36
Партнерский контент