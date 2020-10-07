Ужасающий косплей на персонажа из Fall Guys «взорвал» Twitch

Пример неудачного косплея, который произвёл настоящий фурор. Видео с косплеем на персонажа из Fall Guys под авторством стримерши Ciirella собрал больше 150 тыс. просмотров на Twitch.

Стримерша с 1000 подписчиков вмиг стала популярной. Она всего лишь хотела повторить образ милой розовой картофелины из Fall Guys. Но на выходе получился, как заметили пользователи в Сети, вовсе не милый персонаж, а ужасающий. Некоторым пользователям её косплей напомнил персонажа Битлджуса из одноимённого фильма ужасов режиссёра Тима Бёртона.

Видео опубликовано на Twitch-канале Ciirella.

Стримерша призналась, что до конца надеялась повторить образ милого и очаровательного персонажа и даже не думала, что косплей получится таким неудачным, но очень популярным.