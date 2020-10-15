Cyberpunk 2077: разработчики рассказали об автомобилях

15 октября состоялся показ четвёртого эпизода Night City Wire. CD Project RED рассказала об автомобилях, на которых игрокам предстоит перемещаться по игровому миру Cyberpunk 2077.

Видео опубликовано на YouTube-канале Cyberpunk 2077.

В игре будут представлены мотоциклы, автомобили эконом-класса и представительского класса, грузовики, спорткары и гиперкары. Помимо вымышленных автомобилей в Cyberpunk 2077 можно будет найти реальный автомобиль — Porche 911 1977 года выпуска. Фанаты тюнинга смогут прокачивать свои тачки — от двигателей до кресел.

Видео опубликовано на YouTube-канале Porsche.

Разработчики рассказали, что были вынуждены перейти на шестидневную рабочую неделю, чтобы успеть закончить все задачи по Cyberpunk 2077. Напомним, релиз игры переносился дважды. Дата выхода игры на ПК, PS4 и Xbox One — 19 ноября. Позже игра выйдет на PS5 и Xbox Series X/S.