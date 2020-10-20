Интернет в России может подорожать на 15%

Стоимость доступа в интернет в России в 2021 году может резко вырасти, сообщает TelecomDaily. По данным источника, цены вырастут как минимум на 10-15%. Причинами роста являются несколько факторов. Так, на стоимость повлияет низкий курс рубля, общее ухудшение экономической ситуации на фоне пандемии коронавируса и внедрение «пакета Яровой» — комплекса мер усиления государственного контроля.
Издание ссылается на данные и мнения ведущих игроков рынка. 86% представителей крупнейших сетей страны уверены в росте цен. При этом 10% опрошенных полагают, что цены вырастут более чем на 20%. 30% респондентов в качестве главной причины роста цен назвали траты на выполнение требований законодательства, введённых с принятием «пакета Яровой». Операторам придётся хранить огромные массивы данных пользователей, что приведёт к повышению затрат.
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