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Epic Games забанила чемпиона мира по Fortnite без объяснения причин

Epic Games забанила чемпиона мира по Fortnite без объяснения причин
Киберспорт / Fortnite 0

Epic Games на две недели забанила чемпиона мира по Fortnite австрийца Дэвида aqua Вана без объяснения причин. Об этом игрок сообщил на своей странице в "Твиттере".

В строке, где называется причина бана, указано «другое». В Сети поклонники игры обсуждают две версии: стримснайпинг и самоубийство с целью не отдать очки за фраг сопернику. Ван отрицает, что следил за трансляцией противника во время матча, однако зрители стрима на Twitch заметили аккаунт Вана в чате. Что касается тактики с намеренным самоубийством, aqua не отрицает, что прибегал к ней, однако ранее за использование данной схемы другие игроки блокировок не получали.

Aqua — чемпион мира по Fortnite в зачёте дуэтов вместе с норвежцем Эмилем nyhrox Педерсеном.

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