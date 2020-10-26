Epic Games забанила чемпиона мира по Fortnite без объяснения причин
Epic Games на две недели забанила чемпиона мира по Fortnite австрийца Дэвида aqua Вана без объяснения причин. Об этом игрок сообщил на своей странице в "Твиттере".
В строке, где называется причина бана, указано «другое». В Сети поклонники игры обсуждают две версии: стримснайпинг и самоубийство с целью не отдать очки за фраг сопернику. Ван отрицает, что следил за трансляцией противника во время матча, однако зрители стрима на Twitch заметили аккаунт Вана в чате. Что касается тактики с намеренным самоубийством, aqua не отрицает, что прибегал к ней, однако ранее за использование данной схемы другие игроки блокировок не получали.
Aqua — чемпион мира по Fortnite в зачёте дуэтов вместе с норвежцем Эмилем nyhrox Педерсеном.
- 26 октября 2020
-
14:59
-
12:35
-
11:59
-
00:30
- 25 октября 2020
-
19:36
-
17:46
-
12:52
-
10:35
-
09:50
-
00:36
- 24 октября 2020
-
18:09
-
16:23
-
13:47
-
12:11
-
10:37
-
04:45
- 23 октября 2020
-
22:06
-
20:21
-
19:12
-
12:59
-
11:14
-
11:03
-
00:04
- 22 октября 2020
-
21:53
-
16:54
-
15:51
-
13:55
-
12:59
-
11:51
-
09:56
- 21 октября 2020
-
22:02
-
20:03
-
14:32
-
12:31
-
12:28
Партнерский контент