По Assassin's Creed выпустят сериал. Его разработкой займётся Netflix

Компания Netflix анонсировала сериал по одной из самых популярных игровых франшиз Assassin's Creed. Продюсерами сериала выступят Джейсон Олтман и Даниэль Крейник из Ubisoft.
Других подробностей о сериале, кроме дебютного 10-секундного тизера, нет. Неизвестно и то, как именно будет называться этот сериал, когда начнётся его производство и когда он выйдет.
Для Ubisoft и Netflix это будет уже не первый совместный проект. На Е3 2019 было объявлено о экранизации игровой серии The Division. Главные роли в фильме исполнят Джейк Джилленхол и Джессика Честейн. Режиссёром стал Дэвид Литч, снявший «Джон Уик» и «Дэдпул 2».
Netflix известна по экранизации «Ведьмака» — игровой серии, основанной на цикле произведений Анджея Сапковского. Первый сезон вышел 20 декабря 2019 года.
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