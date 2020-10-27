По Assassin's Creed выпустят сериал. Его разработкой займётся Netflix

Компания Netflix анонсировала сериал по одной из самых популярных игровых франшиз Assassin's Creed. Продюсерами сериала выступят Джейсон Олтман и Даниэль Крейник из Ubisoft.

Других подробностей о сериале, кроме дебютного 10-секундного тизера, нет. Неизвестно и то, как именно будет называться этот сериал, когда начнётся его производство и когда он выйдет.

Для Ubisoft и Netflix это будет уже не первый совместный проект. На Е3 2019 было объявлено о экранизации игровой серии The Division. Главные роли в фильме исполнят Джейк Джилленхол и Джессика Честейн. Режиссёром стал Дэвид Литч, снявший «Джон Уик» и «Дэдпул 2».

Netflix известна по экранизации «Ведьмака» — игровой серии, основанной на цикле произведений Анджея Сапковского. Первый сезон вышел 20 декабря 2019 года.