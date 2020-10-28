Видеокарты Radeon RX 6800, RX 6800 XT и RX 6900 XT: цена, производительность, дата выхода

AMD представила новые видеокарты Radeon RX 6000 серии. Новинки получили названия Radeon RX 6800, RX 6800 XT и RX 6900 XT. Анонс состоялся на специальном мероприятии AMD.
Видеокарты 6000 серии построены на архитектуре RDNA 2. Топовая видеокарта Radeon RX 6900 XT получилась достаточно мощной, чтобы соперничать с RTX 3090. В тестах она показывает сравнимую производительность с видеокартой от NVIDIA. Видеокарта оснащена 16 ГБ видеопамяти типа GDDR6. Она будет выпущена 8 декабря 2020 года. Её цена составит $ 999.
Radeon RX 6800 XT будет в два раза быстрее флагмана прошлого поколения Radeon RX 5700 XT. Разработчики сравнили Radeon RX 6800 XT с GeForce RTX 3080. При меньшем энергопотреблении в 300 Вт (RTX 3080 потребляет 335 Вт) видеокарта от AMD показывает примерно такую же производительность, а где-то даже опережает 3080. Radeon RX 6800 XT будет выпущена 18 ноября по цене в $ 649. Карточка потребляет столько же, сколько и Radeon RX 6900 XT — 300 Вт.
После этого AMD сравнила Radeon RX 6800 с GeForce RTX 2080 Ti. Новая видеокарта оказалась ощутимо быстрее топовой видеокарты NVIDIA прошлого поколения. RX 6800 оснащена, как и две предыдущие видеокарты, 16 Гб видеопамяти типа GDDR6. Её энергопотребление составит 250 Вт. Она будет выпущена 18 ноября по рекомендованной цене в $ 579.
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