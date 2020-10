Появился список игр, которые будут поддерживать 120 FPS на PS5. Пока их всего шесть

PSU опубликовал список игр, которые будут поддерживать 120 FPS на PlayStation 5. Пока их всего шесть:

Call of Duty: Black Ops Cold War (в пониженном разрешении)

Devil May Cry 5: Special Edition (в разрешении 1080p)

Dirt 5 (в пониженном разрешении)

Monster Boy And The Cursed Kingdom (в нативном 4K)

Rainbow Six Siege (в пониженном разрешении)

WRC 9 (в режиме производительности).

Планируется, что со временем количество тайтлов, поддерживающих 120 FPS, будет расти.

Стоимость PlayStation 5 в России составляет 46 999 рублей. Версия без дисковода обойдётся в 37 999 рублей. PS5 выйдет 12 ноября 2020 года в США, Канаде, Мексике, Корее, Японии и Австралии. В России консоль можно будет приобрести на неделю позже — 19 ноября 2020 года.