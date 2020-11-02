«Этихад» — домашний стадион «Манчестер Сити» — воссоздали в Minecraft.
На хостинге серверов для игры при поддержке «горожан» появился сервер Soccer City. До 6 декабря игроки смогут принять участие в футбольных матчах и выполнять квесты. По выходным будут проводиться еженедельные турниры, за победы в которых пользователи смогут получить внутриигровые призы и специальные награды, такие, например, как джерси клуба.
Minecraft — компьютерная инди-игра в жанре песочницы, разработанная шведским программистом Маркусом Перссоном и выпущенная его компанией Mojang AB. Перссон опубликовал начальную версию игры в 2009 году. В конце 2011-го была выпущена стабильная версия для ПК Microsoft Windows, распространявшаяся через официальный сайт. В последующие годы Minecraft была портирована на Linux и macOS для персональных компьютеров, а также на Android, iOS и Windows Phone для мобильных устройств и на игровые приставки.
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