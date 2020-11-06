Один из самых популярных стримеров в мире PewDiePie отказался от донатов

Один из самых популярных стримеров в мире со 107 млн подписчиков на YouTube Феликс PewDiePie Чельберг больше не видит необходимости в том, чтобы принимать донаты от зрителей.

5 ноября он вёл стрим по игре Hades. В какой-то момент кто-то в чате спросил, как ему отправить деньги, на что стример ответил: «Ты больше не сможешь этого сделать».

После этого он объяснил, что больше не будет принимать донаты от зрителей. «Когда я делал своё новое видео, которое было посвящено донатам для стримеров Twitch, я понял, насколько странно жертвовать деньги людям», — объяснил он. Видео, которое он упомянул, было выложено на YouTube в октябре 2020 года. В нём PewDiePie раздаёт донаты случайным стримерам на Twitch.

Далее PewDiePie объяснил, что для него донаты больше не имеют никакого смысла. Стример шутливо сказал, что хочет общаться «со своей армией 9-летних» и не брать за это деньги.

Видео опубликовано на YouTube-канале Judy Jetson.

Он также подчеркнул, что не осуждает других за то, что они дают или берут деньги. Это объявление появилось всего через несколько дней после того, как другая популярная стримерша Иман Pokimane Анис установила ограничение на донаты. Теперь она не принимает донаты больше $ 5.