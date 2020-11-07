Разработчики S.T.A.L.K.E.R. 2 решили утаить дату релиза из-за Cyberpunk 2077

Разработчики решили держать в секрете дату выхода S.T.A.L.K.E.R. 2, чтобы не повторять судьбу видеоигры Cyberpunk 2077, релиз которой переносили четыре раза. Об этом в подкасте «Пилим, трём» сообщил PR-менеджер GSC Game World Захар Бочаров.

«У нас установлена внутренняя дата релиза, но, учитывая не самые благоприятные события в мире, называть её мы не готовы, чтобы не было переносов, как с Cyberpunk 2077.

Разработка игры в активной фазе, подписали договор о сотрудничестве с Microsoft. Теперь мы партнёры», — заявил Захар Бочаров.

Напомним, в S.T.A.L.K.E.R. 2 можно будет сыграть на ПК, Xbox Series X и S. На консолях от Microsoft новинку можно будет опробовать по подписке Game Pass в день выхода игры.