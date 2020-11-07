Аналитик Дункан Thorin Шилдс поможет Бекхэму создать состав для CS:GO

Известный киберспортивный журналист и аналитик Дункан Thorin Шилдс на своей странице в «Твиттере» сообщил, что поможет организации Guild Esports сформировать состав по дисциплине CS:GO. В июне сообщалось, что английский футболист Дэвид Бекхэм стал совладельцем Guild Esports.

«Решил пойти на сотрудничество. Планирую помочь им сформировать модель, по которой будет строиться команда. Дам рекомендации по поводу игроков и персонала, что в конечном счёте поможет им стать значимой силой в этой части индустрии, а также позволит добиться выполнения поставленных амбициозных целей", — сказал Шилдс.

Guild Esports — британская киберспортивная организация, основанная в 2019 году. В настоящее время у этой компании есть команды в нескольких дисциплинах — Valorant, Rocket League и FIFA.